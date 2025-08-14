私はミカ。わが家は共働きです。夫のマサユキの帰宅はいつも22時すぎ。私もフルタイム正社員で19時になります。そのため義両親が娘サトミを毎日学童へお迎えに行き、夕飯を食べさせてくれていました。そのことには感謝しかありません。けれど義母に「毎月のお礼のお金を2万円上乗せしてほしい」と言われ、私はすぐに「いいですよ」と返事ができなかったのでした。義実家の支払いを年間100万は負担しているのに、そこに月2万も増え