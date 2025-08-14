阿部サダヲさん主演、松たか子さんがヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系、木曜午後９時〜）の第5回が8月14日に放送される。【写真】ネルラは黒川に助けを求め…阿部さん演じる原田幸太郎は独身主義の弁護士。「結婚しない」と宣言してきたが、ある日ミステリアスな女性・ネルラ（松さん）と運命の出逢いを果たし一目ぼれ。電撃結婚することに。しかし妻には大きな秘密があって――。脚本は、大河ドラマ『光る