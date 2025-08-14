「巨人３-４中日」（１３日、東京ドーム）日米通算１９８勝の巨人・田中将大投手（３６）が今季２勝目へ向けて快調にイニングを刻んできたが、勝利投手の権利がかかる五回に味方の守備が乱れて同点とされ、勝利をつかむことはできなかった。田中将は「ゲームを通していい守りに本当に助けられていたので、１点を失った後、なんとかカバーして抑えたかったっていう思いが強かったですし、リードしたまま降りないといけないなと