イングランド・チャンピオンシップ（２部）のバーミンガムに所属するＦＷ古橋亨梧がリーグカップ１回戦シェフィールド・ユナイテッド戦（１３日＝日本時間１４日）で加入後初ゴールを決めた。古橋はＭＦ岩田智輝とともに先発すると、前半５分に初得点となる先制ゴールをマーク。後半に追いつかれるも終盤に加点し、２―１でバーミンガムが勝利した。地元メディア「バーミンガム・ライブ」は選手評価で古橋に７点を付けて「前半