タレントのGENKING.（40）が、“100回近く訪れている”というハワイで撮影した、スタイル際立つビキニショットを披露した。【映像】GENKING.の水着姿（複数カット）2017年5月に性別適合手術を受け、戸籍の性別が女性となったGENKING.。本名を元輝から沙奈に変更したことも明かしている。Instagramでは、スタイル際立つ数々の水着姿を公開しており、8日は、「ALOHA。また派手めに爆アゲてきちゃったわ」と、ハワイのビーチで