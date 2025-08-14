歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新し、大阪公演のライブを報告。美ウェストを披露して反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 倖田來未 】 「大阪2公演目の未歌唱曲は3rd ALBUM『feel my mind』から『Get Out The Way』でした！」ＳＮＳでライブ報告倖田さんは「大阪2公演目の未歌唱曲は3rd ALBUM『feel my mind』から『Get Out The Way』でした！この曲は21年前の曲でしたが、次の曲も10年以上前の曲で