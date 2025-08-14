■塾の友達の様子がおかしい？塾が終わる時間に合わせて私は教室の前で娘を待っていた。一番最初に扉を開けて出てくるのは、たいてい芽依ちゃんと優花。手を繋いで、何やら楽しそうに笑いながら出てくるのが、いつもの光景だった。けれどその日は違った。ドアが開いても、芽依ちゃんが一人でスタスタと先に出てきて、私には目もくれずに去っていった。少し遅れて優花が出てきたが、その顔はどこか沈んでいて、歩みもゆっくりだった