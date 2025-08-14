熊本県は、8月10日から発生した豪雨の被災者を支援する目的で、義援金の募集を始めました。 熊本や東京、大阪、福岡に義援金箱を設置するほか、義援金の受け入れ口座を設けています。 募集期間 2025年8月13日(水) ～ 10月31日(金) 予定 義援金箱の設置場所（合計14か所） 熊本県庁本館1階情報プラザ各地域振興局東京・大阪・福岡事務所 設置時間 午前8時30分～午後5時 義援金受け入れ口座 口座名義：