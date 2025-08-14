歌手・タレントのあのが、8月13日に放送されたラジオ番組「山里亮太の不毛な議論」（TBSラジオ）に出演。田中みな実を「もっと笑顔にしたい」と思って、「田中みな実さんのこと歌ってるような曲」を田中に送ったと語った。番組の放送800回を記念して、南海キャンディーズ・山里亮太が日頃から目を掛けているあのがゲスト出演。山里は、あのが最近田中みな実と親しくしていることに「本当にまさかこの2人がこんな仲良くなるとは、っ