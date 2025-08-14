◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）仙台育英（宮城）が開星（島根）を下し、３回戦へ進出した。初回に先制を許すも、直後の攻撃で１死二、三塁とすると、４番・川尻結大捕手（３年）が右翼へ犠飛を放ち同点。中継プレーでエラーが絡み逆転に成功した。６回には２死３塁から１番・田山纏右翼手（２年）がライトへ適時二塁打を放ち１点を追加。続く２番・原亜佑久中堅