☆オリックス―楽天（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝田嶋、楽天＝藤井オリックスは１３日、０―７から怒とうの追い上げを見せたが、４―７で敗戦。１４日は田嶋が先発する。田嶋の対楽天戦は３５登板１４勝５敗。勝てば同カードで１５勝に到達する。田嶋の対戦チーム別勝敗は次の通り。登板勝利―敗戦楽３５１４―５ソ３２１０―１１ロ２４１０―７日１２３―７西１２３―４