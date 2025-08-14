女優の永瀬莉子（２３）が飛躍中だ。昨年にＴＢＳ系「その着せ替え人形は恋をする」で初の地上波連ドラ主演を飾ると、今年も同局系「御上先生」「初恋ＤＯＧｓ」などにレギュラーキャストとして出演。人気を引っさげ、２０日には初の写真集「ｇｌｉｍｍｅｒｓ」の発売も決まっており、活躍の場が広がっている。（松下大樹）大人っぽい落ち着きを漂わせながらも、永瀬が時折見せる笑顔は輝かしい。趣味を聞かれた際には「ＬＥ