Image: Netflix Japan / YouTube 2024年8月24日の記事を編集して再掲載しています。今や数え切れ合いほどのオリジナル作品がリリースされているNetflix。『ストレンジャー・シングス』や『イカゲーム』、『ブラック・ミラー』などの話題作はもちろん、たくさんの優れた作品がいっぱいあります。今回は"知る人ぞ知る"...とまではいきませんが、観ていない方はぜひ一度は観てほしいとオススメ