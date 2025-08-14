ドル円146.60円台に下落、ベッセント発言で日米金利差縮小意識珍しく外国の中銀を非難 ドル円は146.60円台まで下落、東京時間はドル売りというよりも円買い。 ベッセント米財務長官はFRBに対し150bp以上の利下げを要求、9月に50bpの利下げを皮切りに一連の利下げに踏み切るべき。どのモデルを見ても150bpから175bpの利下げになるはずだと語った。FRB暫定理事に指名されたミラン氏も、関税によるインフレの証拠はないと繰り