ダブルスタンダードは急伸。１３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を６５億円から７２億円（前期比１０．０％減）へ、営業利益を２０億円から２１億円（同１９．４％減）へ上方修正すると発表した。主要取引先との取引終了によって減少した売上高の早期回復を目指し取り組みを行った結果、下期以降の案件獲得のメドが立ったため。これが買い手掛かりとなっている。 あわせて、資本・業務提携先で