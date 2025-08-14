レジルがストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２５７４円でカイ気配となった。日本経済新聞電子版は１３日夜、「マンション向け電力販売のレジルが株式の上場を廃止する方針を固めた」と報じた。米投資ファンドのベインキャピタルが近くＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施するとしたうえで、買収総額は５００億円規模になるもようと伝えている。レジルは１４日、報道に関してコメントを開示。「本日開催予定の取締役会に