敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でエンゼルスと対戦する。当初のラインナップではムーキー・ベッツ内野手が休養日で欠場予定だったが、マックス・マンシー内野手が右脇腹の違和感を訴えて急遽スタメンを変更した。米専門メディア「ドジャーブルー」公式YouTubeチャンネルが試合前、デーブ・ロバーツ監督の囲み取材の映像を公開。スタメン変更について「ムーキーに休養を与える予定だった