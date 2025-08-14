プラスアルファ・コンサルティングは急反発し年初来高値を更新している。１３日の取引終了後に２５年９月期連結業績予想について、営業利益を５６億円から６１億円（前期比３４．７％増）へ上方修正したことが好感されている。 子会社のグローアップやＤ４ＤＲ、Ａｔｔａｃｋで受注が弱い状況が継続していることから、売上高は１７７億３０００万円から１７０億円（同２２．２％増）へやや下方修正した。その一方、「