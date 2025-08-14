午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３９０、値下がり銘柄数は１１６２、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは石油・石炭、電気・ガス、銀行、水産・農林。値下がりで目立つのは機械、卸売、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS