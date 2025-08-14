インプラントオーバーデンチャーは、部分入れ歯を使用している方にも適用できる治療法です。部分的に歯を失った場合でも、インプラントを活用することで、より安定した入れ歯の実現が期待できます。 本記事ではインプラントオーバーデンチャーは部分入れ歯でもできるのかを以下の点を中心にご紹介します。 インプラントオーバーデンチャーとは インプラントオーバ