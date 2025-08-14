JR西日本によりますと、きょう（14日）午前6時過ぎに、JR山陽本線の熊山～万富駅間で、落石を知らせる警報が鳴動したため、和気～万富間で運転を見合わせていました。 その後、現地に社員を派遣し確認したところ、落石等の支障物や山肌の斜面の異常は認められず安全確認ができたため、午前8時55分に運転を再開したということです。 この影響で、山陽本線の列車に、遅れや運転取り止めが発生しています。