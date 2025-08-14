13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた真中満氏が、セ・リーグのAクラス争いについて言及した。セ・リーグは首位・阪神が2年ぶりのリーグ優勝に向けて突っ走っているが、2位、3位争いは最後まで分からなさそうだ。真中氏は「2位から5位までの差はかなり詰まっていますからね。2位3位に入っておくと、またわかりませんのでね。クライマックスシリーズもありますのでね。本当に全く