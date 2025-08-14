【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■狂気的なマツピン（松村北斗）の演技に、メンバーたちがざわざわ「怖い…（笑）」 SixTONESが本格的なコントに挑む番組『ワロタ！』。8月15日16時より、第3回の配信がスタートする。 第3回は、ゲストのハナコ・秋山寛貴がコント作品の作・演出を担当した他、スタジオにトークゲストとして登場する。秋山は「同世代の芸人のなかではスタジオコントには精通している