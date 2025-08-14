俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）がABEMAにて2025年9月29日より、毎週月曜日夜8時から無料配信開始される。このたび、のん演じる主人公・国見飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を行う“共犯者”の元棋士・藤堂成悟役に、俳優の藤木直人が決定した。【映像】ダークヒーロー役で新境地を開くのんこのたび2025年9月29日（月）夜8時より、ABEMAオリジナルドラマ『M