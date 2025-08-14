大阪・関西万博の会場・夢洲で8月11〜12日、北朝鮮による日本人拉致被害者の実情を伝えるパネル展が開かれた。「人生を奪われた拉致被害者」大阪・関西万博で実情を伝えるパネル展 多くの来場者が訪れた〈2025年8月12日 大阪市此花区・夢洲〉政府は万博から政治性を排除したいとの考えで、啓発活動についていったん見送る姿勢を見せたが、開幕直後に海外パビリオンでロシアからの軍事侵攻を受けるウクライナ支援に向けたイベン