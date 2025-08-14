全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１３日、新たに柔道とセーリング（ヨット）の２競技が岡山、和歌山両県でそれぞれ始まった。セーリング女子ＩＬＣＡ６級に出場した星林（和歌山）の矢野栞菜（かんな）選手（３年）は「先頭の選手に差がつけられて悔しいが、着順としては悪くない。（１３日が）誕生日で、笑って過ごせそうで安心した。この結果をキープしていけるように、引き続き頑張りたい」と話した。