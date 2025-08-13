とちぎテレビ 内村航平さんなど数々のオリンピアンを輩出してきた体操ジュニア世代の全国大会が１３日から宇都宮市の日環アリーナ栃木で開かれています。栃木県内では初めての開催です。 全日本ジュニア体操競技選手権大会は、世界への登竜門としてジュニア世代で活躍する全国の精鋭たちが一堂に集まり頂点を目指す由緒ある大会です。 実行委員長でソウルとバルセロナ、２つのオリンピックでメダルを獲得した池谷幸