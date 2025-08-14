とちぎテレビ １３日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、取引時間中として初めて４万３千円台を付け２日連続で史上最高値を更新しました。 １２日の終値からの上げ幅は一時、６００円を超えました。 １３日午前の日経平均株価の終値は、１２日の終値と比べ５８２円９０銭高い、４万３千３０１円７銭でした。 前日のアメリカ市場で主要な株価指数が上昇した流れが波及して東京市場でも買い注文が広がりまし