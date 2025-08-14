元宝塚歌劇団の女優毬谷友子（65）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。乗員乗客520人が犠牲となった1985年（昭60）の日航ジャンボ機墜落事故で亡くなった宝塚で1期後輩の北原遥子（本名吉田由美子）さんを悼んだ。毬谷は、女優の黒木瞳が12日に群馬県上野村の御巣鷹の尾根で慰霊登山を行い、宝塚同期の親友である北原さんの墓碑に手を合わせたことを伝えた動画を引用。「北原遥子さん（ゆみちゃん）は、目が醒めるように美しい