マダニが媒介する感染症SFTS（重症熱性血小板減少症候群）の患者数が今年、過去最多の年を上回るペースで増えています。ダニ学者によると、背景には「里山の消失」と「ペット」があります。ネコ科の動物は特に感染しやすいといいます。対策を考えます。■致死率は10%〜30%…SFTSとは藤井貴彦キャスター「『SFTS』という4文字をご存知でしょうか？ 『重症熱性血小板減少症候群』というなかなか難しい名前ですが、主にマダニに刺され