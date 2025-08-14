横浜F・マリノスは14日、インドネシア代表DFサンディ・ウォルシュがチームを離脱したことを発表した。発表によると、ウォルシュは移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったという。今後については正式に決定次第、あらためて伝えられることが明らかになっている。現在30歳のサンディ・ウォルシュはヘンクの下部組織出身で、2012年9月にトップチームデビューを果たし、その後はズルテ・ワレヘムやメ