「巨人−中日」（１３日、東京ドーム）今年３月に現役引退を発表した元巨人、前中日の中島宏之氏が、試合前のファーストピッチセレモニーに登場。同学年の絆がにじんだワンシーンがあった。捕手役を務めたのは同じ１９８２年生まれ世代の亀井コーチ。ボールは引っかかってワンバウンド投球となってしまったが、ボールを受けた亀井コーチは笑みを浮かべて中島氏のもとへ近寄った。中島氏は伊丹北、亀井コーチは上宮太子と高