坂出警察署 13日午後9時30分ごろ、坂出市林田町の県道交差点で目撃者から「バイクが自損事故を起こし転倒しています」との旨の通報が警察と消防にありました。 警察によりますと、この事故で丸亀市に住む会社員の男性（26）が意識不明の重体です。男性はバイクに乗ってドライブしていたとみられています。 警察が事故の原因を調べています。