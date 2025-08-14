夏の甲子園大会第９日の１４日、第１試合に臨んだ仙台育英（宮城）のアルプス席では、地元から応援に駆けつけた生徒会執行部のメンバー約４０人をまとめる副会長の石橋咲希さん（１８）が、同部の紺の服と黄色のキャップをかぶった仲間とともにナインらに声援を送った。石橋さんは２０２３年入学で、前年の夏の甲子園で同校が初優勝を果たしたこともあり、進学を決めたという。今夏の宮城大会でも３回戦から球場入りし、決勝で