ジュリアに新グレードの「スプリント」が登場！ アルファロメオ・ジュリア スプリント｜Alfa Romeo Giulia Sprint 2017年のデビュー以来、卓越したスポーツ性能と先鋭的なイタリアンデザインで高く評価されてきたスポーツセダン「ジュリア」に、新グレードの「スプリント」が加わった。アルファロメオ伝統のスポーティな走りを維持しつつ、コストパフォーマンスに優れた価格を実現