ASTROメンバーで、入隊中のチャウヌ（CHA EUNWOO）の訓練場写真が公開された。韓国陸軍訓練所が13日に公式ホームページで「訓練兵スケッチ」写真を載せた。その中に、軍服にベレー帽をかぶって背筋を伸ばして記念撮影しているチャウヌの写真が盛り込まれた。韓国メディアの韓国日報は14日「入隊チャウヌの訓練所近況公開…りりしい姿勢」の見出しで「先月28日、（韓国中部の）忠清南道論山（チュンチョンナムド・ノンサン）の陸軍