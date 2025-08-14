17日から沖縄県で始まる全日本中学校陸上競技選手権大会に出場する佐賀県鳥栖市立田代中の2人が5日、鳥栖市役所を訪れ、向門慶人市長に健闘を誓った。全国大会に挑むのは、県中学校総合体育大会の男子3年100メートルで優勝した勝田悠真さん（14）と、共通女子砲丸投げで優勝した2年の白浜咲妃さん（14）で、陸上競技部に所属する。県大会決勝で自己最高の11秒04を記録した勝田さんは「全国の舞台で10秒台を出して、佐賀県記