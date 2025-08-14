飲酒の機会が増えるお盆や長期休暇中の飲酒運転を防ごうと、福岡中央署は8月を「中央署飲酒運転取締り強化月間」に指定。1日に行われた出発式では松岡法之署長が「九州最大の繁華街を管轄する本署。飲酒運転事故の発生抑止のため、署員一丸となって責任を全うしたい」と訓示した。署によると、今年1〜6月末の同署管内での飲酒運転による人身事故の件数は昨年同期比で2件増加。工藤佳之交通1課長は「車だけでなく、自転車による