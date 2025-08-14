ダンスボーカルグループ「EXILE」メンバーのTETSUYAさんが、子どもたちにダンスを教えるワークショップが11日、北九州市小倉北区の北九州メディアドーム（小倉競輪場）であった。夏休み中の子どもたちに、プロの身体表現に触れるとともに競輪場にも親しんでもらおうと北九州市公営競技局が開催。事前応募のあった市内外の小学生約300人が参加し、ステージ上のTETSUYAさんのかけ声と動きに合わせて踊った。ヒット曲「Choo Cho