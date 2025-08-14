14日に放送された連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の第99回で、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が演じる作曲家・いせたくやが「見上げてごらん夜の星を」を歌うシーンが登場し、SNSで反響を呼んでいる。大森にインタビューし、歌唱シーンにどのような気持ちで挑んだのか話を聞いた。連続テレビ小説『あんぱん』いせたくや役の大森元貴112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家