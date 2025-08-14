ＡＫＢ４８でグループ３代目総監督を務めた向井地美音が可愛すぎる近影を公開した。１４日までに更新した自身のインスタグラムに「絶対バスケしちゃだめコーデ笑」とつづり、写真をアップ。赤のミニスカワンピースに白いＴシャツを合わせた、美脚が際立つコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「めちゃめちゃ可愛い」「凄（すご）い似合ってる」「赤似合う！！」「かわいいすぎてきゅんきゅんしてる」「おんち