◆米大リーグレッズ８―０フィリーズ（１３日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、敵地・レッズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打、３三振で２試合連続で本塁打は出なかった。レッズの先発右腕・グリーンに対し、初回１死走者なしの１打席目はフルカウントから内角低めのスライダーに手が出て空振り三振