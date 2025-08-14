◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦沖縄尚学―鳴門（１４日・甲子園）第２試合のスタメンオーダーが発表された。最速１５０キロを誇る沖縄尚学の２年生エース左腕・末吉良丞はベンチスタートとなった。両校のオーダーは下記の通り。【先攻・沖縄尚学】（一）新垣瑞稀（中）宮城泰成（二）比嘉大登（三）安谷屋春空（遊）真喜志拓斗（左）阿波根裕（捕）宜野座恵夢（右）伊波槙人（投）新垣有絃【鳴門】（右