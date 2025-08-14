巻かないロールキャベツ材料（2人分）キャベツ（千切りパック）：150g豚バラ薄切り肉：6枚シュレッドチーズ：100gめんつゆ（2倍濃縮）：大さじ1青ねぎ（輪切り）：適量調理工程1耐熱容器に千切りキャベツ、豚バラ肉（食べやすい大きさにカットしてもOK）・チーズの順にのせ、めんつゆをかける。2ラップをかけ、電子レンジで5分加熱する。3器によそい、青ねぎを散らしたらできあがり。グラタン風チーズポテト材料（2人分）じゃがい