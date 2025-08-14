明日15日(金)は北海道付近を低気圧が通過するため、北海道や東北を中心に雨。関東から九州もにわか雨の所があり、局地的には激しく降るおそれ。気圧変化によって体調を崩しやすい方は、早めに対策をしてください。15日は北日本を中心に雨低気圧が今日14日(木)の夜には北海道の西に進み、明日15日(金)にかけて北海道付近を通過するでしょう。北海道や東北の日本海側は、今夜から次第に雨が降りだしそうです。明日15日(金)は、北海道