花火大会の様子（8月13日） 13日午後8時45分ごろ、高松市の屋島北端にある長崎鼻に小型船が乗り上げました。乗員・乗客合わせて8人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。 高松海上保安部によりますと、小型船は、さぬき高松まつりの花火大会を観覧した帰りに、浅瀬に乗り上げたということです。乗客7人はその後、別の船に乗りかえて立石港（高松市）に輸送されました。乗り上げた船に浸水や船からの油の流出はあり