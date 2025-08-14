「ナンピン発動」をするための条件 『カブアカマガジン』の読者やセミナーに来られた方から「古賀さんはどのような投資スタイルですか」という質問を受けます。基本的に私の投資スタイルは、短期トレードです。以前は1泊2日、2泊3日などが多かったのですが、最近は少し長くなっています。それでも長くて1四半期を目安にしています。株式投資の格言では「見切り千両、損切り万両」と言いますが、私は見切り、損切りは