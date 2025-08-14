敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でエンゼルスとの3連戦の最終戦を行う。前日の同カードで、ベンチの山本由伸投手とバットボーイのやり取りがファンの注目を集めた。5-5の5回2死満塁。コンフォートの放ったファウルがドジャースのダグアウト前に転がった。バットボーイのハビエル・ヘレラさんが素早く拾い上げると、目の前にいた山本にボールを手渡した。すると、深々とお辞儀。手を太もも