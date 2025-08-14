横浜F・マリノスのDFサンディ・ウォルシュ（30）がタイ1部ブリラムに完全移籍することが13日までに分かった。クラブは14日、ウォルシュが移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表。関係者によると、この日にも離日するという。近日中にブリラム移籍が正式発表される見込みだ。右サイドバックを主戦場とし、センターバックもこなす。ベルギー出身だが、インドネシア人の血をひく母がオランダにルーツを持