セカンドサイトアナリティカが急動意、カイ気配のまま株価を大きく上昇させている。金融や製造業向けを主力に人工知能（ＡＩ）を活用したデータ分析のアナリティクスコンサルティング及び解析システムなどを提供する。トップライン拡大に向けた施策が奏功し、業績は好調に推移している。１３日取引終了後に発表した２５年１２月期上期（２５年１～６月）決算は売上高が前年同期比３９％増の６億５２００万円と大幅な